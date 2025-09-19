По состоянию на 1 сентября 2025 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 270,7 тыс. человек из 50,3 тыс. семей на сумму

21,7 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 110,7 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере

1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 сентября т.г. дополнительная выплата назначена 83,6 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,8 млрд тенге;

содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

