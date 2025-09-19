Представлены детали проекта "Центр – Запад" автодороги через Костанайскую область
Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
АСП предусматривает:
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).
