 Ya Metrika Fast
USD 541.34 EUR 640.73 RUB 6.53

Сколько выплатили казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщили в Минтруда РК

— Сегодня, 09:55
Изображение для новости: Сколько выплатили казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщили в Минтруда РК

Фото Н.Луговской/alau.kz

По состоянию на 1 сентября 2025 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 270,7 тыс. человек из 50,3 тыс. семей  на сумму
21,7 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 110,7 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере
  • 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 сентября т.г. дополнительная выплата назначена 83,6 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,8 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.