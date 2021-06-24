Сколько заявок одобрено по женской ипотеке в Костанайской области

Программа «Умай» или как ее называют в народе «женская» ипотека, была запущена в апреле этого года. Как отмечает Амир Искендиров, она вызвала большой интерес и за консультацией ежедневно обращается не мало женщин. Есть уже и первые результаты, сообщает alau.kz

За два месяца работы программы одобрено 8 кредитных заявок. Из них 6 уже выданы, 2 находятся в работе.

«Кредитоваться могут только женщины. Женская ипотека и общий совокупный доход семейный, то есть супруга и супруги не должен превышать 320 тысяч тенге. Это основные моменты, которые можно выделить по этой программе. Можно на приобретение, как первичного, так и вторичного жилья, также можно брать кредит на ремонт — максимальная сумма займа 3 700 000. А по приобретению жилья до 30 000 000»,- сообщил начальник отдела развития бизнеса «Отбасы» банка Амир Искендиров.

Условия выдачи кредита крайне лояльны. Чтобы получить займ не нужно годами копить. Кроме того, отсутствуют ограничения по наличию другой недвижимости в собственности. Возможно и привлечение созаемщиков. То есть если собственный уровень доходов не дотягивает до необходимого, на помощь могут прийти родственники.

«Основные критерии, которые можно выделить по этой программе — это отсутствие накоплений во время кредитования, то есть клиенту не обязательно иметь какие-то накопления, чтобы прокредитоваться. Мы даем 80 или 85 процентов от оценочной стоимости той квартиры, которую клиент покупает», — говорит Амир Искендиров.

Есть и еще один специфический момент, который делает эту программу привлекательной для женщин. Процентная ставка постепенно снижается.

«Здесь очень интересный момент. Как и по всем нашим займам. Если клиент берет без накоплений, изначально у него ставка будет 12%, но она в последствии снизится до 3,5%. То есть, все зависит от того, как быстро он докопит до половины, но уже в процессе платежа за кредит, она через 3-4 года будет идти на понижение у него», отметил Амир Искендиров.

Немало женщин приходит на консультацию по вопросу получения средств на ремонт. Здесь максимальный срок займа до 10 лет, но процентная ставка та же — 12 процентов. Совокупный доход семьи также не должен превышать 320 тысяч тенге.

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