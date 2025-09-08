 Ya Metrika Fast
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости строительства АЭС, передает BAQ.KZ.

«Нам следует приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС», — сказал Токаев.

 



