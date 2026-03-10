В Костанайской области спасатели провели несколько операций по помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации из-за погодных условий.

Так, в Наурзумском районе нашли 47-летнего жителя, который потерялся в степи во время поисков лошадей. Мужчина выехал на снегоходе из села Мереке в сторону местности Карасу, однако его техника сломалась. Перед наступлением темноты фермер успел отправить СМС, в котором сообщил, что не может определить свое местоположение.

К поисковой операции подключились спасатели, сотрудники полиции, представители акимата и жители ближайших сел. Для обследования территории задействовали высокопроходимую технику и вертолет «Казавиаспас» МЧС.

Сначала спасатели обнаружили оставленный снегоход, а затем с воздуха заметили следы на снегу. Следуя по ним, мужчину нашли на открытой местности примерно в 11 километрах от села Алтынсарино. Медицинская помощь ему не понадобилась, после чего его доставили в населенный пункт.

