Смартфоны в казармах: в армии Казахстана смягчили правила

В Министерство обороны Республики Казахстан внесли изменения в порядок использования мобильных телефонов в Вооружённых силах. Обновлённый приказ регулирует правила вноса, выноса и эксплуатации технических средств служебного пользования, включая смартфоны.

Что изменилось

Теперь военнослужащим срочной службы, а также курсантам и кадетам разрешено приносить мобильные телефоны в места размещения — казармы. При этом устройства должны находиться в выключенном состоянии при вносе и выносе.

Пользоваться телефонами допускается:

в пределах своего подразделения (казармы),

в военных госпиталях,

в медицинских подразделениях.

Время использования определяется командирами на местах. Как правило, речь идёт о личном времени, без ущерба для боевой подготовки и учебных занятий.

Как было раньше

Ранее действовали более жёсткие ограничения: военнослужащим разрешалось пользоваться только кнопочными телефонами и в строго установленное время.

Зачем ввели изменения

В оборонном ведомстве отмечают, что нововведения направлены на улучшение бытовых условий службы и поддержание связи военнослужащих с родными и близкими.

Ожидается, что такие меры помогут повысить морально-психологическое состояние личного состава без ущерба для дисциплины и безопасности.

