Смена министра труда и соцзащиты: подписан указ Президента

— Сегодня, 16:25
Изображение для новости: Смена министра труда и соцзащиты: подписан указ Президента

Фотография Натальи Луговской/alau.kz

Указами Главы государства произошли кадровые изменения в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Акорда. 

Согласно документу, Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения.

Другим указом Главы государства на эту должность назначен Ертаев Аскарбек Маратович.

Соответствующие указы вступили в силу со дня подписания.



