Телефонные мошенники едва не похитили 3,6 млн тенге у костанайских пенсионеров
Сотрудники полиции совместно с работниками банка предотвратили незаконный перевод денежных средств на сумму 3,6 миллиона...
Указами Главы государства произошли кадровые изменения в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Согласно документу, Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения.
Другим указом Главы государства на эту должность назначен Ертаев Аскарбек Маратович.
Соответствующие указы вступили в силу со дня подписания.
