Указами Главы государства произошли кадровые изменения в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Согласно документу, Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения.

Другим указом Главы государства на эту должность назначен Ертаев Аскарбек Маратович.

Соответствующие указы вступили в силу со дня подписания.

