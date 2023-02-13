Смертельная авария произошла на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган»

По факту ДТП на трассе в Костанайской области полиция начала досудебное расследование.

ДТП с участием двух авто произошло 13 февраля на 190 км трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган. Начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК «Нарушение ПДД». Об этом сообщает МВД РК.

Водитель автомашины ВАЗ 2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии 30-летний водитель ВАЗ 2114 скончался на месте, двое пассажиров госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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