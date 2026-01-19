В Костанайской области ожидается неустойчивая зимняя погода. На севере и востоке региона прогнозируется снег, на западе и юге области — небольшой снег и низовая метель. На западе, севере и востоке области возможны туманы.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит 17–22 градуса мороза, на севере и западе региона — до 25 градусов ниже нуля. Днём ожидается 12–17 градусов мороза.

В Костанай ожидается облачная погода. Ночью пройдёт снег, возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4–9 метров в секунду.

Температура воздуха в областном центре ночью составит 17–19 градусов мороза, днём — 15–17 градусов ниже нуля.

