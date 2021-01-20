Снег на обочине, заторы на автопавильонах. Общественники проверили трассы Костанайской области

Проектным офисом «Қостанай-адалдықалаңы», филиалом Национального центра качества дорожных активов совместно с антикоррупционной службой и региональными общественниками проведен мониторинг качества очистки автомобильных дорог и магистралей Костанайской области.

За несколько дней мониторингом охвачены автомобильные дороги «Жезказган — Петропавловск», а также «Костанай-Аулиеколь-Сурган». В ходе осмотра качества зимнего содержания дорог уже на первых километрах обнаружены дефекты.

«Это снежный вал на обочине, не очищенные от снега автопавильоны, снежным покровом также забит и просвет криволинейного бруса. Такие выводы сделали эксперты национального центра качества дорожных активов. Общественники же отметят, что недостатки видны невооруженным глазом. Подобные проблемы на участках дороги могут повлиять на безопасность всех участников дорожного движения. Сроки на устранение этих недостатков еще есть, рабочей группой специалистам подрядных организаций рекомендовано усилить работу над созданием комфортных условий для граждан, и в сроки устранить все имеющиеся недостатки», — сообщили в антикоррупционной службе.

«В зимний период времени необходимо обращать особое внимание на создание комфортных условий для граждан на автомагистралях области, где существует риск опасности для граждан, поэтому ответственным организациям нужно своевременно устранять все недостатки. Общественники будут проводить мониторинги, средства выделяются, поэтому люди должны передвигаться по этим дорогам без проблем», — отметил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Данияра Смагулова.

Как отметили в национальном центре качества дорожных активов аналогичным мониторингом будут охвачены все автодороги республиканского значения Костанайской области.

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