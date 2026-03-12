Костанай вновь оказался во власти снегопадов. В жилом массиве Дружба, который относится к числу паводкоопасных районов города, коммунальные службы уже проводят расчистку улиц.

По словам корреспондента, на территории заметна работа спецтехники. Местные жители в целом довольны действиями коммунальных служб, однако переживают, чтобы снег вывозили своевременно.

Жители вспоминают прошлые подтопления

Житель массива Виктор Зевак живет на улице 70 лет Октября с 1991 года. Ранее он работал учителем физкультуры в местной школе, а сейчас находится на пенсии. После недавней непогоды мужчина решил самостоятельно расчистить территорию возле своего дома.

Он отмечает, что снега этой зимой выпало много. По его словам, в прошлые годы весной улицу нередко затапливало.

— Раньше здесь воды было очень много. Всю ночь откачивали. Было такое, что стояло настоящее «море». Сейчас сделали водовод, но снег всё равно нужно убирать вовремя, — говорит Виктор Зевак.

Костанайцы жалуются на реагенты на дорогах

Соседи пенсионера также с раннего утра расчищают снег возле домов. По их словам, дороги в целом очищаются, однако у жителей есть замечания к использованию реагентов.

Костанайцы отмечают, что из-за химических реагентов автомобили и автобусы начинают буксовать, а также страдает состояние машин. По их мнению, вместо реагентов лучше использовать обычный песок.

— Дорога есть, чистят. Но снег уже нужно вывозить — его очень много. Мы чистим возле своих домов, а коммунальщики в основном убирают только по краям улиц, — говорит житель массива Юрий Бояркин.

Синоптики: снега в этом году больше, чем обычно

В филиале Казгидромета по Костанайской области подтверждают, что количество осадков в этом году действительно выше прошлогоднего.

Основные снегопады пришлись на ноябрь и февраль, а недавний буран добавил значительное количество осадков. Только за один день в Костанае выпало 26% месячной нормы снега.

По словам синоптиков, в ближайшие дни температура начнет постепенно повышаться.

— В дневные часы температура будет переходить к плюсовым значениям. По области ожидается от 3 градусов мороза до 2 тепла, на юге — до 8 градусов тепла. Ночью пока сохранятся слабые морозы — от 2 до 7 градусов, — сообщила начальник отдела филиала «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

В регионе ожидаются туманы

К концу марта, по прогнозам синоптиков, плюсовая температура будет наблюдаться и ночью. Над регионом установится антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается.

Однако в область поступят более влажные воздушные массы, что приведет к частым туманам.

— Возможно, туманы будут наблюдаться не только ночью и утром, но и в дневные часы на обширной территории, — отметила Антонина Шибаршина.

Какие районы Костаная считаются паводкоопасными

По данным служб ЧС, к паводкоопасным районам города относятся:

жилой массив Дружба

микрорайон Аэропорт

Костанай-2

Юбилейный

Береке

Алтын Арман

поселки Кунай и Амангельды

Специалисты отмечают, что пик паводкоопасного периода в регионе обычно приходится на конец марта — начало апреля.

Погода испортится: предупреждение для жителей Костанайской области В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в отдельных районах региона возможны осадки,...

Когда казахстанцам положена АСП По состоянию на 1 марта 2026 года адресная социальная помощь назначена 163,3 тысячи человек из...