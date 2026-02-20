В Костанае сегодня улицы и дворы от снега очищали не коммунальные службы, а волонтёры. В регионе вновь прошла традиционная акция «Снежный десант». Молодые люди помогают одиноким пожилым людям и тем, кто самостоятельно не может справиться с последствиями снегопадов.

Как рассказал руководитель волонтёрской организации «Энканто» Глеб Футман, в этом году акция приобрела более масштабный характер. Если раньше помощь носила точечный формат, то теперь в ней задействованы более 200 студентов практически из всех учебных заведений города.

Добровольцы рассредоточились по разным районам Костаная. Часть ребят отправилась в микрорайон Костанай-2, где много частных домов и проживает большое количество людей пожилого возраста.

Галина Кистанова живёт здесь с 1980 года. Она рассказала, что волонтёры помогают ей каждый год и никогда не забывают про её двор. По словам пенсионерки, ребята работают дружно и с полной отдачей.

Среди участников акции был и студент колледжа Аслан Кожахметов. В «Снежном десанте» он участвовал впервые, но отметил, что готов продолжать волонтёрскую деятельность и дальше. По его словам, помогать людям — это важный и полезный опыт.

Многие участники акции занимаются волонтёрством уже не первый год и стараются не пропускать подобные мероприятия, считая помощь нуждающимся своим долгом.