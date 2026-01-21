В Центре по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте прокомментировали распространяемую информацию о якобы создании в Казахстане базы данных граждан, снимающих наличные деньги через банкоматы. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Информация о «базе данных» не подтвердилась
В центре сообщили, что в сети фиксируется распространение заявлений о том, что государство якобы формирует базу лиц, снимающих наличные средства через банкоматы. По официальным данным, эта информация является манипулятивной и не соответствует действительности.
Зачем в банкоматах установлены камеры
При этом в банкоматах действительно используются камеры видеонаблюдения. Их установка направлена на повышение уровня безопасности и предупреждение преступлений, включая мошенничество и кражи.
Для чего используются видеозаписи
Видеоматериалы могут применяться при расследовании инцидентов, так как фиксируют действия клиентов и возможных злоумышленников. Это позволяет защищать интересы граждан и финансовых организаций, а также служит доказательной базой в спорных ситуациях.
Что говорит законодательство
Требования по установке камер в банкоматах действуют с 2016 года и закреплены постановлением правления Национальный банк Республики Казахстан от 31 августа 2016 года. Документ обязывает банки оснащать каждый банкомат как минимум одной камерой, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карты.
С 1 января 2026 года в рамках унификации сроков хранения видеоданных банки обязаны хранить изображения не менее 180 календарных дней.
Дополнительного контроля не предусмотрено
В действующем законодательстве отсутствуют дополнительные требования по фиксации лиц, снимающих наличные средства, вне зависимости от суммы или частоты операций.
Призыв к гражданам и авторам контента
В Центре по борьбе с дезинформацией призвали не распространять искажённые трактовки правовых норм, чтобы не становиться источником панических настроений. В случае возникновения вопросов граждане могут обратиться в уполномоченные органы с официальным запросом через сервис eOtinish.
