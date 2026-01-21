USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

«Снял деньги — под наблюдением?» В Казахстане прокомментировали сообщения о базах данных банкоматов

— Сегодня, 10:28
Изображение для новости: «Снял деньги — под наблюдением?» В Казахстане прокомментировали сообщения о базах данных банкоматов

pixabay.com

В Центре по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте прокомментировали распространяемую информацию о якобы создании в Казахстане базы данных граждан, снимающих наличные деньги через банкоматы. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Информация о «базе данных» не подтвердилась

В центре сообщили, что в сети фиксируется распространение заявлений о том, что государство якобы формирует базу лиц, снимающих наличные средства через банкоматы. По официальным данным, эта информация является манипулятивной и не соответствует действительности.

Зачем в банкоматах установлены камеры

При этом в банкоматах действительно используются камеры видеонаблюдения. Их установка направлена на повышение уровня безопасности и предупреждение преступлений, включая мошенничество и кражи.

Для чего используются видеозаписи

Видеоматериалы могут применяться при расследовании инцидентов, так как фиксируют действия клиентов и возможных злоумышленников. Это позволяет защищать интересы граждан и финансовых организаций, а также служит доказательной базой в спорных ситуациях.

Что говорит законодательство

Требования по установке камер в банкоматах действуют с 2016 года и закреплены постановлением правления Национальный банк Республики Казахстан от 31 августа 2016 года. Документ обязывает банки оснащать каждый банкомат как минимум одной камерой, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карты.

С 1 января 2026 года в рамках унификации сроков хранения видеоданных банки обязаны хранить изображения не менее 180 календарных дней.

Дополнительного контроля не предусмотрено

В действующем законодательстве отсутствуют дополнительные требования по фиксации лиц, снимающих наличные средства, вне зависимости от суммы или частоты операций.

Призыв к гражданам и авторам контента

В Центре по борьбе с дезинформацией призвали не распространять искажённые трактовки правовых норм, чтобы не становиться источником панических настроений. В случае возникновения вопросов граждане могут обратиться в уполномоченные органы с официальным запросом через сервис eOtinish.



