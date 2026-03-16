Проблему безнадзорных животных обсудили на совещании под председательством акима Костаная Марат Жундубаев. По словам главы города, значительная часть собак в частном секторе не зарегистрирована и не проходит необходимую ветеринарную обработку.

Как отметил аким, такие животные часто оказываются на улице из-за безответственного отношения владельцев.

«Больше половины собак в частном секторе у нас не зарегистрированы. Они не проходят ветеринарную обработку. Потом животные плодятся, а хозяева отказываются от них. Чаще всего это бедные животные. Наказывать нужно именно хозяев — людей, которые берут собак, а потом, когда они им надоедают, вывозят за город или просто выгоняют. В итоге они становятся бродячими», — подчеркнул Марат Жундубаев.

По данным городских служб, с начала года в Костанае зарегистрировано 102 случая укусов и оцарапываний собаками. Из них 50 случаев связаны с безнадзорными животными , еще 52 — с бродячими собаками.

В результате нападений пострадали 102 человека. Пострадавшим приходится проходить медицинское лечение, включая курс препаратов против бешенства, который может длиться до полугода.

Аким отметил, что проблема безнадзорных животных остается актуальной не только для Костаная, но и для всей страны.

«Это большая проблема. По этому вопросу даже говорил Президент. К сожалению, полностью решить ее пока не удается», — отметил глава города.

Жильцов эвакуировали из-за пожаре в многоэтажке Костаная В Костанае произошёл пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Возгорание возникло на кухне...

Мужчина заблудился из-за густого тумана в Костанайской области В Аулиекольском районе Костанайской области спасатели завершили поисково-спасательную операцию по розыску пастуха, пропавшего во время...