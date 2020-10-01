Социальная карта гражданина и другие проекты «Казпочты» в скором времени будут реализованы в Костанайской области

1 октября прошла встреча акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с Председателем Правления АО «Казпочта» Канатом Алпысбаевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации новых проектов АО «Казпочта» на территории Костанайской области, сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

Сегодня населенные пункты Костанайской области обслуживают 211 производственных объектов почтовой связи и 30 отделений франчайзинговой модели.

В планах реализация ряда проектов по внедрению социальной карты, мобильное приложения KAZPOST Business, развития электронной торговли,открытия e-commerce центра и фулфилментцентра. Стороны подписали меморандумы о взаимодействии по развитию почтовой отрасли в сельской местности и о взаимодействии по развитию пилотного проекта Костанайской области «Социальная карта гражданина Казахстана».

В рамках пилотной реализации проекта «Социальная ID-карта гражданина» определен перечень получателей карты на первой этапе среди школ Костаная.

Определен список получателей первой партии карты – это 1 200 тыс. получателей пенсий/пособий, АСП и ГСПпо области, а также доработан портал Post.kz с возможностью подачи онлайн заявки на выпуск социальной карты.

Вместе с тем, внедряется проект KAZPOST Business– это мобильное приложение, позволяющее превратить любой смартфон с NFCмодулем вPOS-терминал без дополнительного оборудования,что обеспечивает удобство торгово-сервисным предприятиям в приеме бесконтактных платежей для оплаты товаров и услуг. Реализация пилотного проекта по внедрению электронной оплаты товаров ведется на территории двух торговых рынков Костаная.

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