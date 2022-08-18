Сократят ли количество праздников в Казахстане – ответ Минтруда

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В Министерстве труда и социальной защиты населения РК ответили на предложение сократить количество праздников в стране, сообщает zakon.kz.
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В соответствии с законом «О праздниках» в Казахстане отмечаются национальные, государственные и профессиональные праздники.
Национальные
Праздники, установленные в стране в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.
Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.
Государственные
Праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые казахстанцами.
Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
Профессиональные
Праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.
«Нерабочими днями являются только дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники», — сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.
Как отметили в ведомстве, выходные и праздничные дни представляются работникам для отдыха, восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей.
«В этой связи в целях соблюдения конституционного права граждан на отдых и учета социальных интересов большей части занятого населения считаем нецелесообразным сокращение количества праздничных дней», — отметили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.
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