В мессенджерах распространяют рассылку о якобы новой «максимально допустимой скорости 66 км/ч после 00:00». Это не соответствует действительности — никаких таких изменений не вводилось. Об этом сообщили в МВД РК.

Что действует сейчас

В пределах населённых пунктов для легковых автомобилей сохранена стандартная норма: 60 км/ч .

. Системы фиксации начинают регистрировать превышение, как правило, с 70 км/ч и выше (с учётом допуска).

(с учётом допуска). Иные значения скорости возможны только при наличии дорожных знаков, устанавливающих иной лимит на конкретном участке.

Как действовать водителям

Не доверяйте непроверенным рассылкам, ориентируйтесь на официальные источники и дорожные знаки.

и дорожные знаки. Соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость с учётом погоды и дорожных условий.

За превышение скорости предусмотрена административная ответственность.

