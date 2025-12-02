USD 513.45 EUR 596.99 RUB 6.59

Сообщение о «новой максимально допустимой скорости» рассылают в мессенджерах

В мессенджерах распространяют рассылку о якобы новой «максимально допустимой скорости 66 км/ч после 00:00». Это не соответствует действительности — никаких таких изменений не вводилось. Об этом сообщили в МВД РК.

Что действует сейчас

  • В пределах населённых пунктов для легковых автомобилей сохранена стандартная норма: 60 км/ч.
  • Системы фиксации начинают регистрировать превышение, как правило, с 70 км/ч и выше (с учётом допуска).
  • Иные значения скорости возможны только при наличии дорожных знаков, устанавливающих иной лимит на конкретном участке.

Как действовать водителям

  • Не доверяйте непроверенным рассылкам, ориентируйтесь на официальные источники и дорожные знаки.
  • Соблюдайте ПДД, выбирайте безопасную скорость с учётом погоды и дорожных условий.
  • За превышение скорости предусмотрена административная ответственность.


