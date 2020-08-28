Сообщения о неизвестной пациентке в WhatsApp распространяют костанайцы

Фотографию и сообщение с просьбой откликнуться родственникам пересылают на WhatApp костанайцы. В пресс-службе управления здравоохранения эту информацию опровергли.

«В областной больнице в отделении травматологии в палате № 214 находится неизвестная женщина.Поступила месяц назад с переломом ноги, была прооперированна. Выписать её не могут, так как она после инсульта не разговаривает, к ней совсем никто не приходят, не ищет и персонал больницы не знает куда её выписывать, так как никто не обращался. Огромная просьба распространить фотографию, возможно кто то её узнает и женщину найдут»,- говорится в сообщении.

Однако на самом деле информация является ложной, об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

«Такой пациентки нет ни в одной костанайской больнице. Более того посещение пациентов запрещено в связи с карантином, а в сообщении говорится, что ее не навещают. Интерьер больницы, судя по фото, не похож ни на одну из больниц Костаная. Просьба не распространять непроверенную информацию. Если такие случаи бывают, администрация больниц обращаются в полицию и СМИ. Таких обращений, связанных с этой женщиной, не было»,- сказала Ксения Жилкибаева.

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