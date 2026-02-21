Трагический случай произошёл в Восточно-Казахстанской области — в результате несчастного случая погиб водитель филиала ТОО «Кажсервис», сообщает Zakon.kz.

Информацию, ранее распространившуюся в социальных сетях, подтвердили в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол». По данным компании, происшествие случилось после завершения работ по очистке автодороги.

Во время технического обслуживания специализированной техники работник получил тяжёлые травмы. На место была оперативно вызвана бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.

В компании уточнили, что дорожно-эксплуатационный участок №30 обслуживает один из наиболее сложных отрезков республиканской трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи. Накануне на этом направлении действовали ограничения движения из-за неблагоприятных погодных условий. После стабилизации обстановки проезд был восстановлен.

По факту гибели сотрудника назначено служебное расследование, создана специальная комиссия. На месте работают представители правоохранительных органов, материалы также направлены в инспекцию труда для проверки соблюдения требований техники безопасности.

В АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что семье погибшего окажут необходимую материальную и организационную помощь в соответствии с законодательством и внутренними процедурами компании.