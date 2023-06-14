Создать штатную единицу зеленого инспектора предлагают в Костанае

Отдел государственных закупок регулярно проводит мониторинг деятельности и коммунальных предприятий. Так, в адрес «Тазалык» поступают многочисленные жалобы касательно несвоевременного вывоза мусора.

В организации отмечают, что этому есть причина, но механизм, который поможет ее решить нет. Дело в том, собственники квартир заключают договоры на оказание услуг на одного человека, хотя в квартире проживают от 3 и более человек. Из-за этого происходит переполнение контейнеров и ухудшается санитарное состояние мусорных площадок.

«Отделом ЖКХ совместно с ТОО «Тазалык» направлено письмо в адрес департамента экологии Костанайской области с предложением на законодательном уровне создать штатные единицы зеленого инспектора или полицейского, состоящего в структуре природоохранной полиции МВД РК, которые позволят проводить внеплановые проверки по самовольному загрязнению окружающий среды, в том числе наличие заключенных договоров физических и юридических лиц с мусор вывозящими компаниями», — говорит руководитель отдела государственных активов и закупок акимата Костаная Алия Сегизбаева.

На сегодня в городе Костанай числится около 3 тысяч незарегистрированной коммунальной собственности. Это жилые и нежилиые здания, и инженерные коммуникации. Это объекты предприятий Костанай-су и КТЭК, а также городских отделов ЖКХ и жилотношений.

«Причина данной проблемы это отсутствие первичной документации на объекты, а также иных правоустанавливающих документов, необходимых для регистрации, которое требует определённых денежных средств. В связи с этим, в марте текущего года утвержден график регистрации на 2023-2030 годы с учетом выделяемых денежных средств. Вышеперечисленные организации должны строго соблюдать данный график и проводить соответствующие работы», — отметила Сегизбаева.

Процесс этот дорогостоящий, поэтому средства на эти цели будут выделять поэтапно.

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