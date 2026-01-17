Сегодня на пульт 112 города Костанай поступило сообщение о задымлении на элеваторе, расположенном по проспекту Абая. На место происшествия оперативно были направлены подразделения Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По прибытии спасатели установили, что возгорание произошло в сушильной камере хлебоприемного пункта — горели семена подсолнечника. На месте был развернут оперативный штаб, организована бесперебойная подача воды.

Тушение пожара осложнялось высокой масличностью семян, что способствовало интенсивному горению. Тем не менее огонь удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать.

Пожар был потушен на площади около 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

