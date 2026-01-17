Сегодня на пульт 112 города Костанай поступило сообщение о задымлении на элеваторе, расположенном по проспекту Абая. На место происшествия оперативно были направлены подразделения Министерство по чрезвычайным ситуациям.
По прибытии спасатели установили, что возгорание произошло в сушильной камере хлебоприемного пункта — горели семена подсолнечника. На месте был развернут оперативный штаб, организована бесперебойная подача воды.
Тушение пожара осложнялось высокой масличностью семян, что способствовало интенсивному горению. Тем не менее огонь удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать.
Пожар был потушен на площади около 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
В Костанайской области ожидается изменение погодных условий
Более ста диких уток остались зимовать на Тоболе в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.