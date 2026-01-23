В Камыстинском районе Костанайской области сотрудники МЧС оказали помощь иностранным гражданам, попавшим в затруднительную дорожную ситуацию.
Инцидент произошёл в 85 километрах от села Алтынсарино. Легковой автомобиль съехал в кювет и не смог самостоятельно продолжить движение.
Спасатели с помощью лебёдки оперативного служебного автомобиля извлекли транспортное средство из кювета и сопроводили его до безопасного участка автодороги. В салоне находились два человека — граждане Республики Узбекистан. Медицинская помощь им не потребовалась.
После завершения спасательных работ водитель поблагодарил сотрудников МЧС и продолжил движение самостоятельно.
