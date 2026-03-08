По данным Казгидромет, 11 марта в Костанайская область прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 23–28 метров в секунду, а местами — 30 метров в секунду и более.
В связи с ухудшением погодных условий в Департамент по чрезвычайным ситуациям призвали жителей соблюдать меры безопасности. Спасатели рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице и не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и плохо закреплёнными конструкциями.
Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону 112.
После резонансных ДТП полиция усиливает контроль на трассах Костанайской области
Порывы до 30 м/с: на Костанайскую область надвигается непогода
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.