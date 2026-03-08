USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Спасатели предупредили жителей Костанайской области

— Сегодня, 20:20
По данным Казгидромет, 11 марта в Костанайская область прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 23–28 метров в секунду, а местами — 30 метров в секунду и более.

В связи с ухудшением погодных условий в Департамент по чрезвычайным ситуациям призвали жителей соблюдать меры безопасности. Спасатели рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице и не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и плохо закреплёнными конструкциями.

Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону 112.



