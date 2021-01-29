Спасатели встревожены. В два раза больше бытовых пожаров произошло в Костанайской области

В два раза больше бытовых пожаров произошло в Костанайской области в этом январе, по сравнению с первым месяцем прошлого года. А в общем их количество выросло почти на 80%. Пожарные бьют тревогу.

За неполный январь в Костанайской области зарегистрировано более восьмидесяти пожаров, сообщает alau.kz По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом их количество увеличилось на 46 случаев. В процентном соотношении на 78%. В пожарах погибло шесть человек, из них один ребёнок. По сравнению с прошлым годом количество погибших одинаковое. Наибольший рост общего количества пожаров зарегистрирован в Федоровском районе. Там возгораний произошло больше, чем в прошлом январе в пять раз. В Узункольском районе и в районе имени Майлина в четыре раза. В областном центре зарегистрировано на 56% больше пожаров. Если вновь вспомнить о погибших, то в Костанае зарегистрирован один такой факт, два в районе имени Майлина, и три в Карабалыкском районе. Пожарные назвали и основные факторы гибели людей.

«Это алкогольное опьянение. По данной причине погибло два человека. В состоянии сна три человека. По социальному положению два человека это временно неработающие, один пенсионер, два инвалида. Большинство пожаров произошло в жилом секторе, причем половина в частных домовладениях. Пять возгораний произошло в квартирах многоэтажек, два в садовых домиках», — сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

11 раз в январе в регионе горели автомобили, 10 легковых и один грузовик. Основными причинами возникновения пожаров сотрудники ДЧС называют нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, и неправильное обращение с домашними печами. Но больше всего возгораний, отмечают специалисты, начинаются от других разнообразных случаев неосторожного обращения с огнём.

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