По итогам 2025 года специальная социальная выплата для граждан, длительное время работавших во вредных условиях труда, была назначена 6 289 казахстанцам. Всего за её получением обратились 6 675 человек.
Из них за назначением спецсоцвыплаты из двух источников — республиканского бюджета и Единый накопительный пенсионный фонд — обратились 590 человек, выплата была назначена 581 получателю.
За выплатой из четырёх источников — республиканского бюджета, ЕНПФ, средств работодателя и компании по страхованию жизни — обратились 6 085 человек, из которых 5 708 получили назначение.
Кроме того, 196 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, ещё 103 человека не ответили на СМС-уведомление. 87 заявителям было отказано в назначении спецсоцвыплаты из-за несоответствия обязательным условиям.
Где больше всего получателей
В разрезе регионов наибольшее количество обращений за спецсоцвыплатой зафиксировано в:
- Карагандинской области — 88 человек (2 источника) и 922 человека (4 источника),
- Павлодарской области — 37 и 774 человека соответственно,
- Восточно-Казахстанской области — 49 и 492 человека.
Кто имеет право на выплату
Как сообщалось ранее, специальная социальная выплата была внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года. Она предназначена для граждан, длительное время работавших во вредных условиях труда.
Обязательными условиями для назначения ССВ являются:
- достижение 55-летнего возраста;
- наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет.
Выплата назначается до достижения пенсионного возраста. Для её получения работнику необходимо прекратить работу во вредных условиях. При этом предусмотрены варианты: перевод на лёгкий труд с сохранением заработной платы и получением спецсоцвыплаты либо выход на отдых с получением выплаты до назначения пенсии.
Согласно Социальному кодексу, работодатели обязаны перечислять профессиональные пенсионные взносы за работников, занятых во вредных условиях труда. Перечень таких профессий и видов деятельности включает более 2,3 тысячи позиций. В целом спецсоцвыплата предусмотрена для работников 17 отраслей экономики, включая горнодобывающую и обрабатывающую промышленность и другие сферы.
