По итогам 2025 года специальная социальная выплата для граждан, длительное время работавших во вредных условиях труда, была назначена 6 289 казахстанцам. Всего за её получением обратились 6 675 человек.

Из них за назначением спецсоцвыплаты из двух источников — республиканского бюджета и Единый накопительный пенсионный фонд — обратились 590 человек, выплата была назначена 581 получателю.

За выплатой из четырёх источников — республиканского бюджета, ЕНПФ, средств работодателя и компании по страхованию жизни — обратились 6 085 человек, из которых 5 708 получили назначение.

Кроме того, 196 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, ещё 103 человека не ответили на СМС-уведомление. 87 заявителям было отказано в назначении спецсоцвыплаты из-за несоответствия обязательным условиям.

Где больше всего получателей

В разрезе регионов наибольшее количество обращений за спецсоцвыплатой зафиксировано в:

Карагандинской области — 88 человек (2 источника) и 922 человека (4 источника),

— 88 человек (2 источника) и 922 человека (4 источника), Павлодарской области — 37 и 774 человека соответственно,

— 37 и 774 человека соответственно, Восточно-Казахстанской области — 49 и 492 человека.

Кто имеет право на выплату

Как сообщалось ранее, специальная социальная выплата была внедрена в Казахстане с 1 января 2024 года. Она предназначена для граждан, длительное время работавших во вредных условиях труда.

Обязательными условиями для назначения ССВ являются:

достижение 55-летнего возраста ;

; наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет.

Выплата назначается до достижения пенсионного возраста. Для её получения работнику необходимо прекратить работу во вредных условиях. При этом предусмотрены варианты: перевод на лёгкий труд с сохранением заработной платы и получением спецсоцвыплаты либо выход на отдых с получением выплаты до назначения пенсии.

Согласно Социальному кодексу, работодатели обязаны перечислять профессиональные пенсионные взносы за работников, занятых во вредных условиях труда. Перечень таких профессий и видов деятельности включает более 2,3 тысячи позиций. В целом спецсоцвыплата предусмотрена для работников 17 отраслей экономики, включая горнодобывающую и обрабатывающую промышленность и другие сферы.

Границы под усиленным контролем: Минздрав о ситуации с новым вирусом В Казахстане не зафиксировано случаев заражения вирусом Нипах, а также его завоза на территорию страны....

Угроза крушения поезда: суд Костаная рассмотрел дело о безопасности ребёнка Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с...