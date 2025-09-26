24 сентября принята в эксплуатацию после среднего ремонта автодорога республиканского значения «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ на участке км 379-416. Об этом сообщает «Казавтожол».
Ремонт охватил отрезок от пограничного пункта «Кайрак» до п. Карабалык протяженностью 37 км.
«Трасса имеет стратегическое значение для грузовых и пассажирских перевозок, обеспечивая связь Казахстана с Российской Федерацией и улучшая транспортную доступность населения к медицинским, образовательным и социальным услугам. Обновлённое покрытие и сопутствующая инфраструктура повышают уровень безопасности дорожного движения, снижают аварийность и увеличивают пропускную способность. Последний раз комплексные работы на данном отрезке выполнялись в 2015 году. За прошедший период, помимо локальных ямочных ремонтов, покрытие износилось и находилось в неудовлетворительном состоянии», — сообщили в Казавтожол.
Проведенный ремонт восстановил эксплуатационные характеристики дороги, обеспечил бесперебойное транспортное сообщение между населенными пунктами и повысил комфорт и безопасность движения, отметили в Национальной компании.
