USD 418.96
EUR 512.89
RUB 5.63
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Сразу два преступления раскрыли полицейские Костанайской области

Сразу два преступления раскрыли полицейские Костанайской области

Vinkmag ad

По горячим следам задержали подозреваемых, совершивших угон и кражу из автомобиля, полицейские Костанайского района, сообщает Polisia.kz.

В полицию обратился житель города Тобыл с заявлением об угоне автомашины Ваз-2115, которую оставил на специальной стоянке возле дома. В результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Медет Саматов и Бакберген Нургазин вышли на двух подозреваемых, жителей города Костанай и Тобыл.

Как было установлено, двое молодых людей 32 и 23 лет, ночью со стоянки угнали автомобиль потерпевшего. По камерам видеонаблюдения полицейские отследили маршрут передвижения автомобиля, который был найден в одном из частных дворов Костаная.

В эту же ночь подозреваемые похитили вещи из другого автомобиля Ваз-2114, стоявший рядом с угнанной Ваз-2115. Автоворы разбили заднее стекло “четверки” и вытащили авто-колонки и портмоне владельца транспорта.

Подозреваемые задержаны в районе железнодорожного вокзала. Похищенный транспорт возвращен владельцу. Проводится расследование.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Костанайской области
Следующая новость

Штормовое предупреждение объявлено 10 января в Костанайской области