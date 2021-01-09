Сразу два преступления раскрыли полицейские Костанайской области

По горячим следам задержали подозреваемых, совершивших угон и кражу из автомобиля, полицейские Костанайского района, сообщает Polisia.kz.

В полицию обратился житель города Тобыл с заявлением об угоне автомашины Ваз-2115, которую оставил на специальной стоянке возле дома. В результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Медет Саматов и Бакберген Нургазин вышли на двух подозреваемых, жителей города Костанай и Тобыл.

Как было установлено, двое молодых людей 32 и 23 лет, ночью со стоянки угнали автомобиль потерпевшего. По камерам видеонаблюдения полицейские отследили маршрут передвижения автомобиля, который был найден в одном из частных дворов Костаная.

В эту же ночь подозреваемые похитили вещи из другого автомобиля Ваз-2114, стоявший рядом с угнанной Ваз-2115. Автоворы разбили заднее стекло “четверки” и вытащили авто-колонки и портмоне владельца транспорта.

Подозреваемые задержаны в районе железнодорожного вокзала. Похищенный транспорт возвращен владельцу. Проводится расследование.

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