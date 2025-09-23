С января по август 2025 года из республиканского бюджета на выплату пенсий направлено 2 трлн 804,4 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, из этой суммы 907,4 млрд тенге составили выплаты базовой пенсии, а 1 трлн 897 млрд тенге — солидарной. По данным на 1 сентября, численность пенсионеров в стране достигла 2 млн 503 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии составляет 142 894 тенге, включая солидарную — 95 326 тенге и базовую — 47 568 тенге.

С 1 января 2025 года базовая пенсия была увеличена на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, а солидарная — на 8,5%, то есть с опережением инфляции на 2%. Кроме того, продолжается поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, максимальной — до 120%.

В министерстве напомнили, что размер базовой пенсионной выплаты назначается индивидуально — с учётом стажа участия в пенсионной системе и уплаты обязательных пенсионных взносов.

