Аналитики учли малый бизнес в своей статистике, из-за чего средняя зарплата в Казахстане уменьшилась сразу на 6,17% по сравнению со стандартным показателем. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам второго квартала средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла 448 620 тенге. Однако у этой суммы есть несколько нюансов:

не все граждане зарабатывают столько;

при подсчете не учитывался малый бизнес и зарплаты порядка 1,5 млн казахстанцев.

Теперь же Бюро национальной статистики опубликовало данные по средней зарплате с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Итоговая сумма уменьшилась сразу на 6,17%, до 420 922 тенге в месяц.

Данный показатель за квартал вырос на 5,4%, а за год – на 9,8%. Однако если учесть инфляцию в стране, то квартальный рост составит всего 1,9%, а годовой вообще окажется отрицательным – минус 1,4%. Другими словами, реальные зарплаты казахстанцев за год «просели».

Где больше всего зарабатывают

В региональном разрезе самые высокие зарплаты платят в Мангистауской области – 575 082 тенге в среднем в месяц. Следом идут Ұлытау и Атырауская области – 549 298 тенге и 544 679 тенге соответственно.

В Алматы средняя зарплата с учетом малого бизнеса равна 497 509 тенге, в Астане – 528 060 тенге, а в Шымкенте – лишь 315 045 тенге. Самые низкие зарплаты платят в Северо-Казахстанской области – в среднем 309 712 тенге.

@Автор: Илья Манаев

Прогноз погоды на 2-4 октября Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 октября представили синоптики Казгидромета. На большей части территории Казахстана...

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...