Среднюю зарплату пересчитали. Она уменьшилась в Казахстане

— Сегодня, 15:11
Изображение для новости: Среднюю зарплату пересчитали. Она уменьшилась в Казахстане

Фото Н.Луговской/alau.kz

Аналитики учли малый бизнес в своей статистике, из-за чего средняя зарплата в Казахстане уменьшилась сразу на 6,17% по сравнению со стандартным показателем. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам второго квартала средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла 448 620 тенге. Однако у этой суммы есть несколько нюансов:

  • не все граждане зарабатывают столько;
  • при подсчете не учитывался малый бизнес и зарплаты порядка 1,5 млн казахстанцев.

Теперь же Бюро национальной статистики опубликовало данные по средней зарплате с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Итоговая сумма уменьшилась сразу на 6,17%, до 420 922 тенге в месяц.

Данный показатель за квартал вырос на 5,4%, а за год – на 9,8%. Однако если учесть инфляцию в стране, то квартальный рост составит всего 1,9%, а годовой вообще окажется отрицательным – минус 1,4%. Другими словами, реальные зарплаты казахстанцев за год «просели».

Где больше всего зарабатывают

В региональном разрезе самые высокие зарплаты платят в Мангистауской области – 575 082 тенге в среднем в месяц. Следом идут Ұлытау и Атырауская области – 549 298 тенге и 544 679 тенге соответственно.

В Алматы средняя зарплата с учетом малого бизнеса равна 497 509 тенге, в Астане – 528 060 тенге, а в Шымкенте – лишь 315 045 тенге. Самые низкие зарплаты платят в Северо-Казахстанской области – в среднем 309 712 тенге.

Изображение 5 для Среднюю зарплату пересчитали. Она уменьшилась в Казахстане Изображение 6 для Среднюю зарплату пересчитали. Она уменьшилась в Казахстане

@Автор: Илья Манаев


Теги:


