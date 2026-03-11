Занятия второй смены отменили из-за метели и сильного ветра
Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде районов Костанайская область занятия для школьников второй смены переведены...
Из-за ухудшения погодных условий в Костанай занятия для учащихся второй смены школ переведены на дистанционный формат обучения.
Причиной стали метель и сильный ветер, которые могут представлять опасность для школьников. Решение принято для обеспечения безопасности детей.
Дистанционное обучение введено 11 марта и касается всех учащихся второй смены городских школ.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.