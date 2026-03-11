USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Срочное сообщение для учащихся Костаная

— Сегодня, 11:33
Изображение для новости: Срочное сообщение для учащихся Костаная

alau.kz

Из-за ухудшения погодных условий в Костанай занятия для учащихся второй смены школ переведены на дистанционный формат обучения.

Причиной стали метель и сильный ветер, которые могут представлять опасность для школьников. Решение принято для обеспечения безопасности детей.

Дистанционное обучение введено 11 марта и касается всех учащихся второй смены городских школ.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.