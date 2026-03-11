Из-за ухудшения погодных условий в Костанай занятия для учащихся второй смены школ переведены на дистанционный формат обучения.

Причиной стали метель и сильный ветер, которые могут представлять опасность для школьников. Решение принято для обеспечения безопасности детей.

Дистанционное обучение введено 11 марта и касается всех учащихся второй смены городских школ.

