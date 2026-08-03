Стало известно, какой частной компании казахстанцы доверяют свои пенсионные накопления





Около 137 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) воспользовались возможностью перевести часть своих пенсионных накоплений в доверительное управление частным компаниям, передает informburo.kz



По данным фонда, на 1 июля 2026 года такие переводы составляют менее 1% от общего объема пенсионных активов.

В среднем за первое полугодие 2026 года размер перевода из-под управления Национального банка в частные управляющие компании составил около 905 тысяч тенге.

Наибольшим доверием вкладчиков пользуется Jusan Invest — именно в эту компанию чаще всего переводят пенсионные накопления. В ЕНПФ уточнили, что один человек может подать несколько заявлений, распределив средства между разными управляющими компаниями или сменив выбранную организацию, поэтому количество исполненных заявлений превышает число вкладчиков.

В фонде также отметили, что объем пенсионных активов, переданных в доверительное управление частным управляющим инвестиционным портфелем, постепенно растет, а положительная динамика наблюдается практически у всех компаний.

Напомним, с 7 сентября 2026 года казахстанцы смогут передавать в частные управляющие компании до 100% своих пенсионных накоплений, тогда как ранее действовали ограничения на размер таких переводов.

Летний поток машин вырос: казахстанских водителей предупредили об опасности За первое полугодие 2026 года на автомобильных дорогах республиканского значения зарегистрировали 1371 ДТП. Это на...

До +30 градусов ожидается в Костанайской области В Костанайской области в ближайшие сутки сохранится тёплая погода. Ночью на юге и востоке региона...