В Бюро национальной статистики Казахстана 6 марта 2026 года озвучили точную численность женщин в стране, сообщает Zakon.kz.
По данным статистики, в Казахстан проживают 10 488 074 женщины.
Распределение по возрастным группам выглядит следующим образом:
- 0–15 лет – 29,1%;
- 16–60 лет – 55,5%;
- 61 год и старше – 15,4%.
Наибольшее число женщин проживает в следующих регионах:
- Алматы – 1,2 млн;
- Туркестанская область – 1 млн;
- Астана – 803,5 тыс.;
- Алматинская область – 778,5 тыс.
Средний возраст женщин в стране составляет 34,1 года, а ожидаемая продолжительность жизни — 79,4 года.
Женщины составляют 48% занятого населения (4,4 млн человек). Среди наемных работников их доля достигает 50%, а среди самостоятельно занятых — 45%.
Больше всего занятых женщин работает в следующих сферах:
- образование — 20%;
- торговля — 19%;
- здравоохранение — 10%.
Кроме того, в Бюро отметили, что среди индивидуальных предпринимателей доля женщин составляет 50,8%. Наиболее многочисленная группа занятых женщин приходится на возраст 35–44 лет — около 1,3 млн человек.
