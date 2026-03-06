В Бюро национальной статистики Казахстана 6 марта 2026 года озвучили точную численность женщин в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным статистики, в Казахстан проживают 10 488 074 женщины.

Распределение по возрастным группам выглядит следующим образом:

0–15 лет – 29,1%;

16–60 лет – 55,5%;

61 год и старше – 15,4%.

Наибольшее число женщин проживает в следующих регионах:

Алматы – 1,2 млн;

Туркестанская область – 1 млн;

Астана – 803,5 тыс.;

Алматинская область – 778,5 тыс.

Средний возраст женщин в стране составляет 34,1 года, а ожидаемая продолжительность жизни — 79,4 года.

Женщины составляют 48% занятого населения (4,4 млн человек). Среди наемных работников их доля достигает 50%, а среди самостоятельно занятых — 45%.

Больше всего занятых женщин работает в следующих сферах:

образование — 20%;

торговля — 19%;

здравоохранение — 10%.

Кроме того, в Бюро отметили, что среди индивидуальных предпринимателей доля женщин составляет 50,8%. Наиболее многочисленная группа занятых женщин приходится на возраст 35–44 лет — около 1,3 млн человек.

Указ президента: в судах Костанайской области появились новые судьи В Костанайском областном суде состоялось пленарное заседание, на котором представили новых судей, назначенных в судебную...

МВД предупреждает казахстанцев о фейковых онлайн-курсах вождения На объявления о якобы ускоренных онлайн-курсах подготовки водителей, которые распространяются в интернете и социальных сетях,...

Корь в Костанайской области: число заболевших выросло в четыре раза В Костанайской области продолжается рост заболеваемости корью. На сегодняшний день зарегистрировано 214 случаев инфекции. Большинство...