Стало известно точное число женщин в Казахстане

— Сегодня, 11:10
Фото alau.kz

В Бюро национальной статистики Казахстана 6 марта 2026 года озвучили точную численность женщин в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным статистики, в Казахстан проживают 10 488 074 женщины.

Распределение по возрастным группам выглядит следующим образом:

  • 0–15 лет – 29,1%;
  • 16–60 лет – 55,5%;
  • 61 год и старше – 15,4%.

Наибольшее число женщин проживает в следующих регионах:

  • Алматы – 1,2 млн;
  • Туркестанская область – 1 млн;
  • Астана – 803,5 тыс.;
  • Алматинская область – 778,5 тыс.

Средний возраст женщин в стране составляет 34,1 года, а ожидаемая продолжительность жизни — 79,4 года.

Женщины составляют 48% занятого населения (4,4 млн человек). Среди наемных работников их доля достигает 50%, а среди самостоятельно занятых — 45%.

Больше всего занятых женщин работает в следующих сферах:

  • образование — 20%;
  • торговля — 19%;
  • здравоохранение — 10%.

Кроме того, в Бюро отметили, что среди индивидуальных предпринимателей доля женщин составляет 50,8%. Наиболее многочисленная группа занятых женщин приходится на возраст 35–44 лет — около 1,3 млн человек.



