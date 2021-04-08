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Станет ли вакцинация от коронавируса обязательной, как прививка от гриппа

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Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что вакцинация от коронавируса проводится на добровольной основе с обязательным согласием вакцинируемого, передает zakon.kz.

На сегодня вакцинация против коронавирусной инфекции проводится по эпидемиологическим показаниям. Это отражено в соответствующем постановлении правительства, в котором утвержден национальный календарь прививок Республики Казахстан. Хотела бы отметить, что любая вакцинация является необязательной и с обязательным информированным согласием пациента, получающего вакцинацию. То есть всегда можно отказаться. И, если вы хотите вакцинироваться, то обязательно даете информированное согласие, — сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

При этом она отметила, что вакцинация — это лучший способ борьбы с инфекционными заболеваниями, а COVID-19 как раз и относится к такому виду заболеваний.

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