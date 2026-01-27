Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве разъяснила, планируется ли объединение школьных предметов, сообщает BAQ.KZ.

Ранее, в 2025 году, на коллегии ведомства рассматривалось решение объединить физику, химию и биологию в блок естественных наук, алгебру и геометрию — в математику, а всемирную историю и основы права — в социальные науки.

По словам Сулейменовой, реализация этой реформы приостановлена. Причина в том, что фундаментальные дисциплины должны изучаться раздельно.

Министр подчеркнула, что это решение также связано с учебной нагрузкой педагогов.

— Для того чтобы дети в условиях цифрового мира качественно осваивали базовые предметы, мы решили приостановить реформу. Апробация была проведена, однако все дисциплины будут преподаваться отдельно, — отметила она.

