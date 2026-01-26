Национальный Банк Республики Казахстан продолжает поэтапный выпуск банкнот новой серии «Сакский стиль». На сегодняшний день в обращение введены купюры всех номиналов, за исключением банкноты в 20 000 тенге — её выпуск запланирован на конец 2026 года.

При введении новых банкнот действует период параллельного обращения старых и новых купюр. В это время граждане могут свободно расплачиваться банкнотами обоих образцов, а также обменивать их без спешки и ограничений. Банки в этот период поэтапно настраивают банкоматы и кассовое оборудование для работы с новыми купюрами.

Так, период параллельного обращения банкноты номиналом 5 000 тенге, действовавший с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года, позволил провести замену без существенных неудобств для населения и бизнеса. В настоящее время в обращении осталось менее 1% банкнот старого образца. Часть из них может не вернуться в банковскую систему в связи с утратой, вывозом за пределы страны или сохранением в коллекциях.

В 2026 году завершается период параллельного обращения для банкнот номиналом 2 000 и 10 000 тенге:

— 10 000 тенге — с 28 июня 2024 года по 27 июня 2026 года;

— 2 000 тенге — с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.

В Национальном Банке сообщили, что рассматривается возможность продления срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге, поскольку они являются наиболее распространёнными среди населения и предпринимателей. Отмечается, что одновременное завершение срока обращения для двух номиналов может создать дополнительную нагрузку на банковскую систему.

Даже после завершения периода параллельного обращения банки второго уровня и АО «Казпочта» будут осуществлять обмен банкнот старого образца на новые в течение ещё трёх лет, а филиалы Национального Банка — бессрочно.

В период параллельного обращения банкноты старого и нового образца остаются законным платёжным средством и обязательны к приёму по номинальной стоимости на всей территории Казахстана для всех видов платежей, переводов и зачисления на банковские счета.