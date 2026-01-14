С 1 января в Казахстане начала работать новая цифровая система — реестр казахстанских товаропроизводителей, разработанный Министерством промышленности и строительства. В системе аккумулируются данные о компаниях, официально признанных отечественными производителями.

Сертификаты утратили силу

С запуском реестра прежние сертификаты — Индустриальный и СТ-KZ — утратили юридическую силу. Предпринимателям, имеющим такие документы, необходимо пройти цифровую верификацию на портале до 30 января, чтобы подтвердить свой статус.

Участие в закупках и господдержке — через реестр

Как отметил начальник отдела Палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов, включение в реестр является обязательным условием для участия в регулируемых закупках и получения мер государственной поддержки. Теперь статус казахстанского производителя подтверждается не сертификатами, а фактом нахождения предприятия в реестре.

Вопросы бизнеса и технические сбои

Накануне в региональной палате предпринимателей прошло совещание, где эксперты различных ведомств ответили на вопросы бизнес-сообщества. В Костанайской области насчитывается 51 товаропроизводитель с ранее выданными сертификатами, однако заявки на верификацию подали лишь несколько компаний. При этом предприниматели отмечают перебои в работе портала.

Опыт участников госзакупок

Менеджер по государственным закупкам ТОО «ДЕП» Аскар Ахметов сообщил, что полноценный запуск сайта ожидался ещё осенью, однако система до сих пор работает нестабильно, что затрудняет подачу заявок.

Что указывать в заявке

Ещё один важный вопрос — объём продукции, который необходимо вносить в реестр. Специалисты разъяснили, что для начала достаточно указать одно наименование товара. В дальнейшем перечень можно корректировать с учётом изменения ассортимента.

Автоматическое включение агропроизводителей

Представители компаний, работающих в сфере производства сельскохозяйственного сырья, сообщили, что для них предусмотрено автоматическое включение в реестр. В департаменте сертификации пояснили, что передачей данных по таким товаропроизводителям будет заниматься Министерство сельского хозяйства.