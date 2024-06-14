Старых автомобилей в Казахстане стало больше

По состоянию на 1 апреля 2024 года в республике насчитывалось 5.4 млн автомобилей — на 15.9 % больше, чем на эту же дату годом ранее. Но за 12 месяцев автопарк продолжил стареть. Как подсчитали в Energyprom.kz, ссылаясь на Бюро нацстатистики, машин в возрасте старше 20 лет в Казахстане на 1 апреля насчитывалось 2.5 млн. От 10 до 20 лет — 1.3 млн. Данные показатели за год выросли на 6.9 и 24.4 % соответственно, передает сайт kolesa.kz

Увеличилось и количество более свежих авто: в возрасте от 7 до 10 лет их стало больше на 5.7 % — 671 тыс., а от 3 до 7 лет на 121.8 % — 633.8 тыс., то есть более чем в два раза. В то же время новых машин, которым не более 3 лет, в стране насчитывалось на целых 14.6 % меньше, чем годом ранее, — 328.4 тыс.

К слову, заметно выросло за год количество электроавтомобилей: сразу в 4.8 раза, с 1.9 до 9.3 тыс.

Отчасти рост количества возрастных автомобилей в 2023 году произошёл благодаря легализации автомобилей с иностранной регистрацией, преимущественно из России, за 214 тыс. тенге без уплаты утильсбора. По итогам в Казахстане выдали госномера более чем на 304 тыс. автомобилей, в том числе на 21 тыс. «автоконструкторов».

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