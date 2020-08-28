USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Статистика COVID-19 в Костанайской области на 27 августа

Статистика COVID-19 в Костанайской области на 27 августа

Vinkmag ad

В Костанайской области зарегистрировано 10 случаев COVID-19, по состоянию на 27 августа.

По 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в городах Костанай и Рудный. Также трое пациентов с диагнозом КВИ выявлены в Камыстинском районе. В районе им.Б.Майлина лабораторно подтвержден 1 случай заболевания COVID-19.

Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с ранее заболевшими пациентами.
По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 27 августа в области выявлено 3383 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 2820 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

105408 - зарегистрированно

95253 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3383 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Герои рядом. Маским Падерин
Следующая новость

Появилось видео экстренной эвакуации жильцов дома во время пожара в Рудном