Статистика COVID-19 в Костанайской области на 27 августа

В Костанайской области зарегистрировано 10 случаев COVID-19, по состоянию на 27 августа.

По 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в городах Костанай и Рудный. Также трое пациентов с диагнозом КВИ выявлены в Камыстинском районе. В районе им.Б.Майлина лабораторно подтвержден 1 случай заболевания COVID-19.

Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с ранее заболевшими пациентами.

По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 27 августа в области выявлено 3383 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 2820 человек.

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