Ставки вознаграждения по кредитам круто изменились

Вместе с ростом процентов по ипотеке в банках Казахстана изменились и условия получения денежных кредитов.

В Альфа банке на сайте указан процент от 16,2%, в Халык — от 17,7%. Но это начальный порог, который при оформлении займа явно будет увеличен, передает «Экспресс К».

А вот на сайте банка «ЦентрКредит» в условиях потребительского займа годовая предельная ставка вознаграждения подобралась к максимально возможной в Казахстане — 55,97%.

Экономисты называют такой рост процентных ставок неадекватной мерой, описывая прогнозы на будущее так: люди еще больше будут беднеть, банки — богатеть.

Ставку необходимо снижать. У нас объективно низкий уровень финансовой грамотности. Ключевая вина в регуляторной среде, которая создана Нацбанком, Агентством финансового развития: работали в пользу банков, чтобы развивать потребительское кредитование, — считает экономист Рахим ОШАКБАЕВ.

По его данным, в Казахстане второй год количество потребительского кредитования превышает предпринимательские займы.

Ситуация говорит об абсолютной неадекватности государственного регулирования. Люди берут кредиты по высоким ставкам, в итоге попадают в кредитную кабалу, из которой не могут выйти. Целые финансовые империи построены на закредитовании населения, — говорит спикер.

Специалисты в области экономики подчеркивают, что, несмотря на повышение процентных ставок, люди будут продолжать кредитоваться, загоняя себя в долговую яму.

Официально у нас 1,5 млн человек уже не могут обслуживать кредиты. Это гигантские цифры, которые говорят об очень высокой закредитованности населения, наверное, одной из самых высоких в мире, — объясняет экономист Рахим ОШАКБАЕВ.

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