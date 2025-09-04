В ходе космического мониторинга в оперативном штабе Командного центра МЧС РК спасателями было выявлено загорание сухой травы на открытой территории между селами Милысай Жангельдинского района и Бестау Камыстинского района Костанайской области.

Тушение осложняется сильным порывистым ветром, однако совместными действиями пожарных подразделений и местных исполнительных органов осуществляется опашка кромки очага пожара для дальнейшего предотвращения распространения огня.

▶

К ликвидации степного пожара привлечены силы и средства ДЧС региона, местных исполнительных органов и лесного хозяйства. Для оперативного мониторинга обстановки используется беспилотный летательный аппарат.

Площадь возгорания уточняется. Работы по его ликвидации продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Запретили снимать деньги с карт родственников в Казахстане В Казахстане изменились правила пользования банковскими картами: теперь снять наличные в банкомате может только владелец...