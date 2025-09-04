В ходе космического мониторинга в оперативном штабе Командного центра МЧС РК спасателями было выявлено загорание сухой травы на открытой территории между селами Милысай Жангельдинского района и Бестау Камыстинского района Костанайской области.
Тушение осложняется сильным порывистым ветром, однако совместными действиями пожарных подразделений и местных исполнительных органов осуществляется опашка кромки очага пожара для дальнейшего предотвращения распространения огня.
К ликвидации степного пожара привлечены силы и средства ДЧС региона, местных исполнительных органов и лесного хозяйства. Для оперативного мониторинга обстановки используется беспилотный летательный аппарат.
Площадь возгорания уточняется. Работы по его ликвидации продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
