 Ya Metrika Fast
USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

Степное возгорание локализуют в Костанайской области

— Сегодня, 09:23
Изображение для новости: Степное возгорание локализуют в Костанайской области

Кадр из видео

В ходе космического мониторинга в оперативном штабе Командного центра МЧС РК спасателями было выявлено загорание сухой травы на открытой территории между селами Милысай Жангельдинского района и Бестау Камыстинского района Костанайской области.

Тушение осложняется сильным порывистым ветром, однако совместными действиями пожарных подразделений и местных исполнительных органов осуществляется опашка кромки очага пожара для дальнейшего предотвращения распространения огня.

К ликвидации степного пожара привлечены силы и средства ДЧС региона, местных исполнительных органов и лесного хозяйства. Для оперативного мониторинга обстановки используется беспилотный летательный аппарат.

Площадь возгорания уточняется. Работы по его ликвидации продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.