Строительство дороги может повлиять на популяцию сайгаков в Костанайской области

Строительство магистрали «Центр – Запад» может повлиять на популяцию сайгаков. Так считают представители природоохранного ведомства, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Часть дороги, которую начнут строить в Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областях, будет пересекать Торгайские степи, где пролегает миграционный путь краснокнижных животных. По мнению биологов страны, движение на автотрассе будет отпугивать животных.

В случае, если они не перейдут дорогу, то не смогут попасть на летние пастбища и останутся в местах с худшими условиями. Следовательно, популяция не сможет увеличить численность. В Костанайском регионе специалисты инспекции лесного хозяйства и животного мира этот вопрос начали изучать два года назад. И внесли свои предложения в проект строительства магистрали.

«Дали им рекомендации, чтобы установили скотопрогонные места, чтобы сайга могла спокойно переходить дорогу. Наши замечания учли, и переходы для животных предусмотрены в проектах. Мы рекомендовали их чаще ставить, потому что сайгаки, это всё-таки дикое животное, оно не будет в одном месте постоянно переходить»,- говорит главный специалист Областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мурат Байдильдин.

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