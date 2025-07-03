Сегодня на пульт экстренной службы 112 поступил тревожный вызов — в г.Лисаковск двухлетний ребенок оказался один в запертой квартире. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Как выяснилось, мать малыша на короткое время вышла из квартиры, но за это время ребёнок по неосторожности закрыл дверь изнутри. Родители, обеспокоенные ситуацией, немедленно обратились за помощью.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя лестницу, спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри. С мальчиком всё в порядке, он не пострадал. Родители поблагодарили спасателей за своевременную помощь.

«МЧС напоминает о важности соблюдения мер предосторожности. Никогда не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых даже на минуту», — сообщила пресс-служба ведомства.

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