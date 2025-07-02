В августе 2025 года у казахстанцев, работающих пять дней в неделю, будет 21 рабочий и 10 выходных дней.

30 августа страна отмечает День Конституции. Государственный праздник выпадает на субботу, а значит, подарит жителям дополнительный день отдыха в понедельник, 1 сентября, сообщает informburo.kz

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд – 30, 31 августа и 1 сентября.

Конституцию Казахстана приняли на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. Это Основной закон нашей страны: все другие указы, постановления и нормативно-правовые акты должны основываться на его нормах, а международные договоры – не противоречить ему.

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