В Костанае насчитано 1179 пожарных гидрантов, из них 156 — в неисправном состоянии. Об этом сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Аслан Махмутов.

Где нет или не хватает гидрантов

мкр. «Береке» — всего 3 гидранта ;

— всего ; мкр. «Жулдыз» — гидрантов нет ;

— ; мкр. «Алтын Арман» — гидрантов нет.

По данным УЧС, при строительстве жилых домов застройщики зачастую не предусматривают наружное противопожарное водоснабжение. Даже если гидранты устанавливаются, их не передают на баланс водохозяйственной организации, из-за чего нет актуальной информации об источниках противопожарного водоснабжения.

Нормоконтроль на стадии согласований исключён

Махмутов напомнил, что в компетенцию органов гражданской защиты не входит выдача заключений и согласований по пожарной безопасности: реформа разрешительной системы исключила соответствующие элементы контроля на стадии согласования видов деятельности.

Обращение к архитекторам и застройщикам

УЧС просит отдел архитектуры и градостроительства при рассмотрении и согласовании проектной документации уделять первоочередное внимание вопросам наружного противопожарного водоснабжения, включая:

обязательное проектирование и строительство гидрантов в новых микрорайонах;

передачу действующих гидрантов на баланс профильной водной организации;

ведение и актуализацию реестра источников противопожарного водоснабжения.

Прогноз погода в Костанае и области 3 декабря В ближайшие сутки на западе, севере и востоке региона ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде...

Была погоня. Водитель погиб в ДТП в Костанайской области 1 декабря внимание сотрудников патрульной полиции привлек автомобиль ВАЗ-21093, создавший опасные манёвры на дороге и...

Антирекорд недели: ОРВИ и грипп накрыли Костанайскую область За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 17 288 случаев ОРВИ. По данным департамента санэпидконроля Костанайской...