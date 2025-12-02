В Костанае насчитано 1179 пожарных гидрантов, из них 156 — в неисправном состоянии. Об этом сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Аслан Махмутов.
Где нет или не хватает гидрантов
- мкр. «Береке» — всего 3 гидранта;
- мкр. «Жулдыз» — гидрантов нет;
- мкр. «Алтын Арман» — гидрантов нет.
По данным УЧС, при строительстве жилых домов застройщики зачастую не предусматривают наружное противопожарное водоснабжение. Даже если гидранты устанавливаются, их не передают на баланс водохозяйственной организации, из-за чего нет актуальной информации об источниках противопожарного водоснабжения.
Нормоконтроль на стадии согласований исключён
Махмутов напомнил, что в компетенцию органов гражданской защиты не входит выдача заключений и согласований по пожарной безопасности: реформа разрешительной системы исключила соответствующие элементы контроля на стадии согласования видов деятельности.
Обращение к архитекторам и застройщикам
УЧС просит отдел архитектуры и градостроительства при рассмотрении и согласовании проектной документации уделять первоочередное внимание вопросам наружного противопожарного водоснабжения, включая:
- обязательное проектирование и строительство гидрантов в новых микрорайонах;
- передачу действующих гидрантов на баланс профильной водной организации;
- ведение и актуализацию реестра источников противопожарного водоснабжения.
