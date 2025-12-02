USD 513.45 EUR 596.99 RUB 6.59

Строят дома — забывают гидранты: в УЧС просят обратить особое внимание

— Сегодня, 15:30
Изображение для новости: Строят дома — забывают гидранты: в УЧС просят обратить особое внимание

Фото взято с сайта ortcom.kz

В Костанае насчитано 1179 пожарных гидрантов, из них 156 — в неисправном состоянии. Об этом сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Аслан Махмутов. 

Где нет или не хватает гидрантов

  • мкр. «Береке» — всего 3 гидранта;
  • мкр. «Жулдыз»гидрантов нет;
  • мкр. «Алтын Арман»гидрантов нет.

По данным УЧС, при строительстве жилых домов застройщики зачастую не предусматривают наружное противопожарное водоснабжение. Даже если гидранты устанавливаются, их не передают на баланс водохозяйственной организации, из-за чего нет актуальной информации об источниках противопожарного водоснабжения.

Нормоконтроль на стадии согласований исключён

Махмутов напомнил, что в компетенцию органов гражданской защиты не входит выдача заключений и согласований по пожарной безопасности: реформа разрешительной системы исключила соответствующие элементы контроля на стадии согласования видов деятельности.

Обращение к архитекторам и застройщикам

УЧС просит отдел архитектуры и градостроительства при рассмотрении и согласовании проектной документации уделять первоочередное внимание вопросам наружного противопожарного водоснабжения, включая:

  • обязательное проектирование и строительство гидрантов в новых микрорайонах;
  • передачу действующих гидрантов на баланс профильной водной организации;
  • ведение и актуализацию реестра источников противопожарного водоснабжения.


