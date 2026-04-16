Стройка несмотря на запрет: костанайцы требуют остановить объект

Жители дома №3 по проспекту Аль-Фараби в Костанае обеспокоены строительством объекта прямо под своими окнами. По их словам, здание возводится с нарушениями и в неподходящей зоне.
Согласно паспорту объекта, здесь строят «кафе с общежитием и оздоровительными помещениями». Однако жильцы уверены — участок не предназначен для таких целей.
«Грубые нарушения» — мнение жителей
По словам местной жительницы Светланы Остапчук, при проверке проекта выявлен ряд серьёзных несоответствий. В частности, речь идёт о том, что территория относится к рекреационной зоне и подвержена подтоплениям.
Светлана Остапчук отмечает:
«Обнаружилось очень много нарушений… эта территория затопляемая»
Жильцы также утверждают, что стройка ведётся в охранной зоне — рядом проходят инженерные сети.
Вопросы к документам
Председатель ОСИ Александра Трошина заявляет, что у застройщика отсутствуют необходимые документы, включая план детальной планировки. По её словам, ранее выданные разрешения утратили силу.
При этом, как отмечают в ГАСКе, по итогам последней проверки работы на объекте должны быть приостановлены минимум на 180 дней либо до устранения нарушений.
Позиция застройщика
Представители строительной компании с претензиями не согласны. Они утверждают, что получили все разрешительные документы ещё в 2023 году и прошли несколько проверок без нарушений.
Представитель застройщика Дауренбек Мурзабеков заявляет:
«4 проверки без нарушений… вопрос касается проектирования, а не строительства»
Кроме того, застройщик настаивает, что объект не находится в водоохранной зоне.
Замечания со стороны ГАСК
В управлении архитектурно-строительного контроля пояснили, что объект относится к повышенному уровню сложности, так как включает общежитие. В таком случае проект должен был пройти государственную экспертизу.
Однако, как отмечают в ведомстве, была проведена частная экспертиза, по которой также выявлены нарушения.
В частности, в рекреационной зоне допускается строительство оздоровительных объектов, но общежитие к таким не относится, даже несмотря на наличие соответствующих кабинетов в проекте.
Конфликт продолжается
В настоящее время ситуация остаётся спорной. Частная экспертная организация уже подала в суд на ГАСК. Аналогичные действия планирует и застройщик.
Жители, в свою очередь, продолжают добиваться приостановки строительства и устранения нарушений.
Самовольно и опасно: в Костанае перекрыли проезд во дворе
Счётчики под контроль: в Казахстане вводят «умный» учёт воды
