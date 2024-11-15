Студентов Костаная предупредили о новой волне мошенничества

В Костанае полиция провела встречу со студентами Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтұрсынұлы, где рассказала о распространённых схемах интернет- и телефонного мошенничества.

Мероприятие организовали сотрудники управления по противодействию киберпреступности. Специалисты объяснили, как действуют злоумышленники, какие методы используют и на что в первую очередь стоит обращать внимание, чтобы вовремя распознать обман.

Отдельное внимание уделили защите персональных данных. Студентам напомнили о необходимости осторожно относиться к передаче личной информации, особенно в интернете и при телефонных звонках от неизвестных.

Также участникам встречи рассказали об ответственности за участие в мошеннических схемах. Речь, в частности, шла о так называемых «дропперах» — людях, которые предоставляют свои банковские счета для перевода незаконных средств.

Как отметили организаторы, подобные встречи направлены на повышение правовой грамотности молодежи и формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде.