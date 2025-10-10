Ветер северо-восточный 9-14, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на востоке области 3 мороза, днем 7-12, на юге области 17 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 тепла.

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.