На полигонах регионального командования «Юг» завершились первые масштабные курсы для инструкторов по тактико-огневой подготовке. Обучение стало одним из этапов совершенствования системы боевой подготовки Сухопутные войска Вооружённых сил Республики Казахстан.

Программа курсов направлена на внедрение современных подходов к ведению боя. Основной упор делается на динамичные действия подразделений, комплексное применение вооружения и развитие навыков принятия решений в быстро меняющейся обстановке.

Как отмечают специалисты, опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что традиционные упражнения по стрельбе из статичных позиций постепенно уступают место более сложным и реалистичным форматам подготовки. Приоритет теперь отдается стрельбе в движении, слаженной работе в составе подразделения и умению быстро адаптироваться к условиям боя.

Для внедрения новых стандартов в войсках создан специальный инструкторский корпус. В него вошли военнослужащие, прошедшие отбор и специальную подготовку. Их задача — передавать современные методы тактико-огневой подготовки личному составу воинских частей.

Во время курсов участники изучали современные методики обучения, в которых теория тесно сочетается с практической отработкой действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Особое внимание уделялось выполнению комплексных упражнений и развитию навыков ведения боя в динамике.

Главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал-майор Мереке Кучекбаев отметил, что инструкторы должны стать ключевым звеном в подготовке военнослужащих.

По его словам, главная задача инструкторов — научить личный состав не только метко стрелять, но и эффективно применять оружие для достижения тактических целей, быстро реагируя на изменения обстановки. Они будут выступать связующим звеном между теоретической подготовкой, боевым опытом и практикой в воинских частях.

После завершения курсов подготовленные специалисты уже приступили к работе в войсках. Им предстоит обучать военнослужащих выполнению комплексных упражнений, включая ведение огня в движении, устранение задержек оружия и взаимодействие в составе подразделений.

Создание инструкторского корпуса рассматривается как важный этап развития системы боевой подготовки Сухопутных войск. Новые подходы должны повысить профессиональный уровень военнослужащих и их готовность к выполнению задач в условиях современного боя.

