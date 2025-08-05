На совещании аким Костаная Марат Жундубаев зачитывая справку службы «Айкомек» отметил, что на исполнении находится четыре обращения, которые касаются видимости светофоров.

Жалобы поступают от водителей города.

«Основная проблема которых ограниченная видимость светофорных объектов. Это безопасность. Это очень важный вопрос. Поэтому по кронированию деревьев, я же говорил, кронирование деревьев или перенесите светофоры. Но в любом случае решать надо. То, чтобы дерево росло и хорошо смотрелось это понятно, но не должно угрожать безопасности людей. В первую очередь пешеходам и автомобилисты, которые ездят. Смотрите не видно, заросло. Здесь надо работать. Или кронируем, или переносим этот светофор. Не перенесешь, скорее всего, перекрестки. Тогда дерево просто было посажено неправильно в свое время. На перекрестках высаживать деревья это не совсем правильно. Ограничиваем видимость. Поэтому примите ЖКХ здесь меры. Здесь не надо бояться, с полицией вместе отработайте», — отметил Марат Жундубаев.

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