Свежий асфальт и новое освещение. Средний ремонт трассы Костанай-Рудный завершен. Буквально на днях подошли к концу и работы на участке дороги, ведущей на пропускной пункт «Кайрак». Тем временем, еще один логистический проект по строительству объездной дороги города горянков, о котором заявляли этим летом, скорее всего затянется.

На 32-х километрах свежее асфальтовое покрытие, а саму трассу освещают 222 новых фонарных столба. В общем, на эти работы было выделено 6,6 млрд тенге. Напомним, что подрядная организация приступила к ремонту в мае, а завершила накануне. Получилось это раньше срока, так как по договору у них было время до 15 октября. Подрядчик отмечает, что трудности при работах у них возникли только с большим потоком автотранспорта, поскольку трасса крайне оживленная. Кстати, в последний раз дорогу Костанай-Рудный ремонтировали в 2017 году.

«Не могу голословить, но тем не менее, есть моменты когда ходят с перегрузом. Соответственно, это оказывает воздействие на асфальтобетон, на покрытие и так далее. Плюс, погодные условия. У нас резко-континентальный климат», — говорит заместитель гендиректора подрядной организации Валентин Шиляев.

Напомним, что в апреле этого года было принято решение сделать трассу Костанай-Денисовка платной, следовательно, дорога от областного центра до города горянков входит в эти километры. Но, так как в мае на этом участке начались ремонтные работы, КазАвтоЖол заявлял о том, что они планируют в этот период не взимать деньги с водителей. Но этого не случилось, и люди платили за проезд по участку. Кроме того, этим летом было принято решение о строительстве объездной дороги возле Рудного и соответствующий приказ был подписан премьер-министром. Уже должен был определиться подрядчик, который возьмется за это проект, что называется «под ключ», то есть самостоятельно разработает проектно-сметную документацию и будет вести строительные работы.

Кстати, в этом году также приводили в порядок участок трассы республиканского значения, которая ведет на пропускной пункт «Кайрак». Работы проводились на отрезке от поворота в поселок Магнай до поселка Карабалык, протяженностью почти 37 километров. Всего на этот ремонт выделили 4 млрд 400 млн тенге. Буквально на днях все работы там завершились. Кстати, выполнял их тот же подрядчик, что и на трассе Костанай-Рудный.

«Были выполнены также работы по фрезерованию существующего покрытия, протяженностью 36,9 км. Устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Работы завершены, в настоящее время ожидается положительное заключение от РГП Национального Центра качества», — рассказал начальник отдела контроля качества и приемки работ КОФ «Казавтожол» Владислав Иноземцев.

Дорога на Кайрак тоже платная уже не первый год, но взимаются деньги только с большегрузов. Во время ремонта это тоже делали. Владислав Иноземцев напомнил, что по всем вопросам водители могут обращаться в их колл-центр по номеру 14-03.

