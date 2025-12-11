USD 518.39 EUR 603.09 RUB 6.68

Свищ на теплотрассе: в Рудном без тепла остались больница и роддом

— Сегодня, 15:57
Изображение для новости: Свищ на теплотрассе: в Рудном без тепла остались больница и роддом

pixabay.com

В Рудном коммунальщики устраняют аварию на теплотрассе в 13-м микрорайоне. Об этом сообщили в ТОО «Рудненские тепловые сети».

Авария произошла в тепловой камере на проспекте Комсомольском — там обнаружен свищ на подающем квартальном распределительном трубопроводе диаметром 219 миллиметров.

«В тепловой камере ТК 9-07 выявлен свищ на подающем трубопроводе. На месте работает участок №3 — шесть человек и три единицы техники. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепловой энергии», — сообщили в ТОО «Рудненские тепловые сети».

Из-за повреждения подающего трубопровода временно ограничена подача тепла для пяти юридических лиц: стоматологии по адресу Комсомольский, 47, городской больницы и ИП Штефанов (Комсомольский, 49), роддома (Комсомольский, 51), а также колбасного цеха на улице Володарского, 5.

Аварийные работы начались в 13:10. Ориентировочный срок устранения свища — около пяти часов. Коммунальщики обещают возобновить подачу тепла сразу после завершения ремонта.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.